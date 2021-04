Imane Kendili : “Il y a eu une recrudescence des addictions”

A -t-on noté une hausse des addictions depuis le début de l’épidémie? Si oui, lesquelles?

Les gens qui étaient dans une consommation récréative ont pu basculer dans l’abus, et ceux qui étaient dans l’abus ont pu basculer vers des dépendances plus graves. Il y a eu une recrudescence des addictions, autant sur le plan des substances (cannabis, alcool…) que sur le plan comportemental (jeux vidéo, achats compulsifs sur Internet…). Chez l’enfant et l’ado, ce sont les écrans et les jeux vidéo qui représentent les addictions les plus courantes, avec l’inversion du rythme du sommeil et un impact sur la santé.