Le groupe marocain Somagec va construire un terminal de stockage à Djibouti

L’accord a été signé cette semaine à Djibouti entre Aboubaker Omar Hadi, président de DPFZA, et Roger Sahyoun, PDG du groupe marocain, a annoncé l’Autorité des ports et zones franches de Djibouti sur Twitter.

Il s’agit du premier d’une série de cinq terminaux qui seront construits au cœur du complexe pétrochimique de Damerjog. À terme, ces terminaux offriront une capacité de stockage de plus de 750.000 m3, un atout important pour faciliter le transit des produits raffinés, ainsi que le commerce régional.

Djibouti, futur hub pétrochimique

Commentant la signature de ce contrat, Omar Hadi a souligné que DPFZA était ravie de franchir cette étape importante dans le développement du complexe pétrochimique de DDIP qui “fera avancer l’industrialisation de Djibouti et de l’Afrique de l’Est”, ajoutant que le parc “positionnera Djibouti comme un hub pétrochimique pour la région”.

Le DDIP, qui figure parmi l’un des plus grands projets en cours dans le pays, couvre une superficie de 30 km². La première phase des travaux, prévue pour durer 30 mois, comprend la construction d’une jetée offshore de 3 km dotée de deux quais — dont l’un conçu pour l’accostage des navires de 5000 à 100.000 TPL et l’autre pour ceux de 2000 à 30.000 TPL —, d’une zone de stockage et d’un stand d’ingénierie.

Djibouti a officiellement lancé les travaux de construction du parc industriel de Damerjog en septembre 2020. Le pays Est-africain veut en faire sa première base industrielle et l’un des complexes pétrochimiques les plus importants d’Afrique.