Union européenne–Royaume-Uni: guerre de principes sur les vaccins

L’Union européenne est à la traîne et ses dirigeants le savent. Israël a vacciné plus de la moitié de sa population. Les États-Unis, qui n’ont réagi au virus que sur le tard, ont vacciné plus du tiers de leurs habitants, selon les statistiques établies par le New York Times. Même le Royaume-Uni, qui a récemment quitté la grande famille européenne, a vacciné 60% de sa population, selon la même source. Un véritable affront pour Bruxelles, qui s’est engagé dans une guerre diplomatico-commerciale avec Londres autour du vaccin Astra Zeneca-Oxford, développé en Grande-Bretagne, et dont les promesses de livraison à l’Europe sont loin d’être respectées.

Londres 2-0 Bruxelles

Que reproche Bruxelles à Londres ainsi qu’à l’entreprise pharmaceutique AstraZeneca? Les usines produisant le vaccin sur le territoire européen ont essentiellement exporté…