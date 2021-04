Nass El Ghiwane, légende urbaine avant l’heure

L’ extraordinaire épopée du groupe musical marocain Nass El Ghiwane, né dans les années 1970 et issu de Hay Mohammadi à Casablanca, est ici racontée pour la première fois par un des leurs.

Et c’est Omar Sayed, l’un des deux survivants du groupe, qui se charge de partager avec nous ce patrimoine artistique hors du commun, à travers des témoignages sur ce qui a forgé la légende du groupe mythique qu’était Nass El Ghiwane.

De nombreuses photos, souvent inédites et rassemblées pour la première fois, illustrent les quarante ans de cette légende musicale et font de ce livre un ouvrage de référence et un vibrant hommage à des artistes hors normes. Pour le souvenir.

Nass El Ghiwane, racontés par Omar Sayed et Alii, Beau-livre broché paru aux éditions Senso Unico.