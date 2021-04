Nadia Kadiri et Jamal Chiboub au chevet des anxieux

Les psychiatres Nadia Kadiri et Jamal Chiboub diagnostiquent des patients, mais aussi les maux de notre société, dans un manuel pratique, Le guide de l’anxieux.

“Parce que l’homme est doté d’une pensée élaborée, il peut anticiper les difficultés. Anticiper les difficultés, donc les imaginer et les penser, c’est s’inquiéter”. Nadia Kadiri et Jamal Chiboub, tous deux psychiatres de profession nous mettent dès l’introduction dans le sujet de leur livre : l’anxiété, ses causes et ses conséquences sur l’individu, et, partant, sur notre société.

Il faut dire que notre société est propice au phénomène. Surtout notre société actuelle. Et dans n’importe quel pays.

Qu’est-ce que la peur ? Qu’est-ce que l’anxiété ? Y a-t-il un seul type ou plusieurs types de troubles anxieux ?

À travers plusieurs exemples de personnes que les auteurs ont eu à traiter ou à recueillir les histoires, ils nous décrivent “le souci”, comme “l’attente d’un événement négatif”, ou encore “la peur”, comme étant “une émotion de base qui apparaît lorsque le cerveau prend conscience d’un danger réel et reconnaissable”.

Le livre passe de l’étude de la peur à celle du trouble de l’anxiété généralisée, lorsque l’individu ressent des “soucis excessifs, persistants, difficiles à contrôler”, ou comment distinguer un “souci normal d’un souci excessif”.

De “l’inquiétude normale”, lorsqu’une personne a des pensées ayant trait à la survenance d’événements négatifs, à “l’inquiétude pathologique” quand, par exemple, l’épouse téléphone à son mari, sans motif apparent, pour savoir s’il ne lui est rien arrivé, au trouble anxieux généralisé, les deux spécialistes analysent, décortiquent et décryptent les phénomènes anxieux, à tous les niveaux de gravité, pour mettre à notre disposition un manuel accessible à tous.

Un phénomène de société

Il faut dire qu’ils n’ont pas manqué de modèles pédagogiques pour mener à bien cette étude, la “matière première” était à leur disposition dans leurs cabinets respectifs.

Et comme notre société ne cesse de produire de l’anxiété, le phénomène est de plus en plus fréquent et les patients de plus en plus nombreux. Et la récente crise du Covid-19 n’a fait que mettre à nu les faiblesses de notre société, surtout psychologiques.

“Environ 5% de la population souffre de trouble anxieux généralisé” Nadia Kadiri et Jamal Chiboub

Selon les auteurs de ce manuel, “environ 5% de la population souffre de trouble anxieux généralisé. Ce trouble crée une grande souffrance, altère la qualité de vie et entrave l’épanouissement du sujet (…) pourtant, c’est une maladie encore mal connue par les spécialistes”, c’est ce qu’ils concluent au terme de leur analyse des différents troubles psychiatriques liés à l’anxiété.

Ce manuel répond de manière claire et simple à toutes les questions que l’on peut se poser quotidiennement, en décrivant les divers phénomènes qu’ils affrontent au quotidien à travers des exemples concrets qu’ils ont eu à diagnostiquer ou à suivre en thérapie.

Un ouvrage scientifique certes, mais un ouvrage dont la lecture est accessible à tous, pour comprendre les causes et les conséquences de troubles psychiatriques de plus en plus fréquents dans notre société, que notre société ne cesse de produire et de multiplier.

Le guide de l’anxieux, de Nadia Kadiri et Jamal Chiboub, éd. Le Fennec