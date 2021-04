Ma cuisine marocaine : avec Mina El Glaoui, la cuisine et l’art dans tous leurs états

Un Beau-livre en deux tomes qui célèbre le mariage entre la cuisine et l’art dans leur signification la plus ample.

Ou peut-être devrions-nous dire simplement une œuvre d’art que ces deux livres, qui en fait ne font qu’un ?

Le Livre des Recettes est un recueil de recettes traditionnelles marocaines, confectionnées à l’aide d’ustensiles anciens et peu sophistiqués.

L’ouvrage est agrémenté de très beaux pastels et aquarelles.

Le livre Les Belles Heures, partagé en cinq moments de la journée, propose une mosaïque d’œuvres d’art, d’aquarelles, de textes, de citations…

Des créations artistiques qui trouvent leur résonance dans le patrimoine culturel de notre pays.

Ma cuisine marocaine (Livre des Heures & Livre des Recettes), de Mina El Glaoui, Beau-livre en deux tomes sous coffret paru aux éditions Senso Unico.

Disponible en anglais également :

«My Moroccan Cuisine (Book of Hours & Book of Recipes) 2 volumes in slipcase»



Mina El Glaoui

900 DH

