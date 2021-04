Ce que la blockchain peut apporter au commerce intra-africain

La Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe (Trade and Development Bank – TDB) et le groupe OCP ont annoncé, le 30 mars, 400 millions de dollars de transaction commerciale via la blockchain. L’occasion de revenir sur cette technologie et ce qu’elle pourrait apporter à un commerce intra-africain en plein développement.

Par Othman Hakimi