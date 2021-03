Comment relancer le secteur privé du sport ? Les pistes du rapport Stadia-SMS

Les salles de sport ont rouvert leurs portes dans tout le royaume depuis le 22 mars. Elles peuvent enfin reprendre leur souffle après une fermeture de plus de huit mois. Mais le mal est fait. Le secteur privé du sport est un grand sinistré de la crise sanitaire. C’est en tout cas le résultat d’une étude menée par Stadia et Sports Management School (SMS) pour mesurer l’impact de la crise sanitaire sur le secteur. La cinquantaine d’entreprises sondées en ce mois de mars ont fait ressortir des chiffres alarmants : 53 % des entreprises ont dû se séparer d’une partie de leurs salariés, 36,2 % ont eu recours à des solutions bancaires et 71 % ont connu de grosses difficultés financières, pour un total de 64 % de baisse d’activité dans le secteur du sport….