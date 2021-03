Le couvre-feu et autres restrictions prolongés de deux semaines à partir du 30 mars

Le gouvernement a décidé de prolonger, à partir de mardi 30 mars à 21 heures et pour deux semaines supplémentaires, le couvre-feu et autres restrictions sanitaires.

Selon le communiqué du gouvernement, cette décision est conforme aux recommandations du Comité scientifique et technique pour faire face à l’épidémie de Covid-19. La même source ajoute que cette décision intervient dans le sillage de l’évolution de cette épidémie au niveau mondial, avec l’émergence de nouvelles souches du virus, et dans le cadre des efforts continus pour contenir sa propagation et limiter ses répercussions négatives.

Pour rappel, les mesures de précaution concernent :