Le Maroc a l’ambition de devenir une place financière régionale continentale.

Son “statut avancé” avec l’Union Européenne lui permet de profiter d’une zone de libre-échange.

Casablanca Finance City permet au Maroc de drainer des investisseurs étrangers importants, entre Américains, Européens, Chinois, et des banques et sociétés de gestion.

Pour ce faire, le Maroc s’est investi à fond dans une série de réformes bancaires et financières.

Cet ouvrage décrit les spécificités de ce système juridique qui réglemente les opérations de change, les banques participatives, et détaille l’inspiration française et européenne du droit bancaire marocain et sa jurisprudence.

Droit bancaire et financier marocain, de Alain Glauvin, éditions Revue Banque.