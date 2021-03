Symbolisé par les tweets du président Muhammadu Buhari, les coulisses du réchauffement Maroc-Nigéria

Si l’on peut se permettre une métaphore météorologique, on peut dire que les relations Maroc-Nigeria étaient un ciel noir avant la visite de Sa Majesté à Abuja. Désormais, on peut parler de ciel bleu.” C’est ainsi que ce connaisseur des relations Rabat-Abuja décrivait l’évolution des relations entre les deux pays en amont d’une série de tweets publiés dans la soirée du 17 mars par Muhammadu Buhari.

Nigeria and Morocco have signed an agreement to develop a $1.3 billion Basic Chemicals Platform in Nigeria that will produce Ammonia and various NPK and DAP fertilisers, using Nigeria’s gas reserves. We are well on our way to becoming a regional and global fertiliser power house.

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) March 25, 2021