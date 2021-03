Rhita Benjelloun, la finesse des détails

U ne passion précoce

Tout est parti d’une passion et d’une expression créative. Son rapport au bijou est surtout celui d’un patrimoine et d’une passion d’enfance qu’elle pense tenir de sa grand-mère. Étudiante, elle en fabriquait déjà pour sa famille et ses amies. Ce qui marquera le début de sa vocation et de son futur métier. Née à Bordeaux, Rhita Benjelloun y reste jusqu’à ses six ans avant de rentrer au Maroc avec sa famille. Elle passe l’essentiel de son enfance et de son adolescence à Rabat. À 18 ans, elle part en France. Après une année en gestion à l’université, à Tarbes, elle intègre l’école nationale supérieure d’architecture Paris Val de Seine. “J’ai fait une année de gestion uniquement parce que je n’ai pas eu d’inscription en école d’architecture, c’était ce que je voulais depuis toujours”.

Architecte d’abord

…