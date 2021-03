Rappeurs, les nouveaux princes de la ville

Inkonnu

Son nom force le respect dans le rap game. Après son groupe A6Gang, Inkonnu se lance en solo et ne tarde pas à s’imposer comme l’un des meilleurs MCs de sa génération. Son premier album Arabi, sorti le 21 janvier dernier, a cartonné sur les plateformes de streaming.

Draganov

Natif d’Oujda, ce rappeur, producteur et directeur artistique est une valeur sûre. Il remporte la compétition Génération Mawazine en 2014 et fonde quelques années plus tard son studio Kartel Vibes, passage obligé de plusieurs rappeurs marocains. Son premier album, Colors, est prévu courant 2021.

Issam

Son morceau Trap Beldi en a séduit plus d’un, au Maroc comme en France. Cumulant près de 18 millions de vues sur Youtube, Issam jongle entre vintage et traditions marocaines. Dans ses…