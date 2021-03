Au Maroc et en Afrique en général, les plus grosses entreprises sont familiales.

Cet ouvrage comporte des études sur neuf entreprises du continent africain, dont cinq marocaines (HPS, Dari Couspate, Involys, Moulat El Kheir et Diamantine).

Elles ont en commun d’être détenues par une famille et d’être originaires du continent africain.

Ces familles nous livrent leurs histoires, leurs réussites, comme leurs échecs, pour construire des situations d’apprentissage et de formation.

Enseignants, étudiants ou cadres et dirigeants d’entreprises pourront s’interroger, réagir et réfléchir aux problématiques réelles rencontrées par ces entreprises, confrontées aux défis de la transmission, du développement international ou de la gestion des valeurs et de leurs noms.

Les Entreprises familiales en Afrique: 9 études de cas du Maroc à L’Afrique du Sud, ouvrage collectif, éditions HEM/ La Croisée des chemins.