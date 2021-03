“Islamo-gauchisme” : “Les chercheurs d’origine maghrébine sont particulièrement exposés”

Le 14 février, la ministre française de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a dénoncé “l’islamo-gauchisme” qui “gangrène la société et l’université”, et a chargé le CNRS d’une enquête sur le sujet. Une prise de position qui a “légitimé” certains discours et attaques, selon les chercheurs d’origine maghrébine que nous avons contactés — et qui ont accepté de nous répondre uniquement par écrit, parfois anonymement.

Par Diaspora Par Telquel