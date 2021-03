Le Maroc a-t-il raison de miser sur les "juniors" pour booster son activité minière?

C’est l’assiette foncière de la junior britannique au Maroc qui s’en trouve renforcée : via Alterian Resources Limited, sa filiale marocaine, la société minière britannique Altus Strategies a décroché trois nouvelles licences d’exploration d’argent et de cuivre. Essentiellement basé sur la télédétection, le nouveau terrain d’exploration de la junior minière devrait couvrir une superficie de plus de 250 km2 dans l’Anti-Atlas marocain. En attendant le résultat d’autres offres de soumissions, Altus Strategies détient au total six sites pour le cuivre et l’argent, et un pour le zinc. Ces trois nouvelles licences comprennent un premier site à Zgouza sur 24 km2, à une dizaine de kilomètres de la mine d’argent de Zgounder exploitée par le groupe…