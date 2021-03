Après l'intervention algérienne, les autorités de Figuig étudient des solutions avec les exploitants des terres agricoles

Selon un communiqué de la préfecture de la province de Figuig, cette réunion à laquelle ont assisté le naib des terres collectives (soulaliyates) de Oulad Souleymane et des membres du conseil des représentants, s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres que les autorités provinciales et locales tiennent avec les représentants de cette communauté soulaliyate et avec les exploitants des terres agricoles situées dans la région d’El Arja.

Cette rencontre vise à étudier les solutions susceptibles d’atténuer les retombées de la décision des autorités algériennes sur les exploitants de ces terres agricoles, a noté le gouverneur de la province de Figuig, cité par le communiqué. L’autorité provinciale, a dit le responsable, continuera d’examiner et d’élaborer des propositions de solutions qui prennent en considération toutes les possibilités, en coordination et en concertation continues avec les instances représentatives de la communauté soulaliyate et les exploitants des terres agricoles touchées par la décision des autorités algériennes, conclut la même source.

Avec MAP