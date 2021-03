Débat: affaire Lamjarred, faut-il dissocier l'oeuvre de l'artiste?

La chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris a ordonné, le 2 mars, le renvoi de Saâd Lamjarred devant la Cour d’assises pour viol aggravé et violence aggravée. Une décision qui remet à la Une les divergences de l’opinion publique concernant la question de la dissociation, ou non, des œuvres du chanteur et des actes dont il est accusé. L'avis du philosophe Jean Zaganiaris et de l'écrivain Driss Jaydane.

Par Mohamed Berrada