PJD : un quotient électoral sujet à caution

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le PJD qui n’en finit plus de s’enfoncer. Esseulés face à tous les partis, dont ceux de leur propre majorité gouvernementale, les Frères livrent une bataille qu’ils savent perdue d’avance. Le vendredi 5 mars, la Chambre des représentants a approuvé quatre projets de lois relatives aux prochaines élections. Point de discorde entre le PJD et l’ensemble des écuries politiques, le mode de calcul du quotient électoral a bel et bien été amendé. Le changement consiste à calculer ce quotient sur la base du nombre total des inscrits sur les listes électorales. Le PJD, cavalier seul, s’est agrippé au mode de calcul tenant compte des bulletins valides uniquement. En vain. L’ancienne méthode lui permettait de rafler…