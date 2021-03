La communauté sénégalaise du Maroc inquiète suite au mouvement de contestation au Sénégal

Depuis plus d’une semaine, le Sénégal est secoué par un mouvement de contestation politique et sociale inédit contre le gouvernement de son président Macky Sall. À plus de 2000 kilomètres de là, les 50.000 à 60.000 Sénégalais vivant au Maroc sont partagés entre inquiétude pour leurs familles au pays et frustration de ne pas être sur place. TelQuel a recueilli certains de leurs témoignages.