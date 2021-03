Légalisation du cannabis, faites-nous kiffer jusqu’au bout

Le royaume a décidé de changer ses vues sur le cannabis. Et il était temps. Considéré comme l’un des premiers producteurs de cannabis au monde, le Maroc profite d’un élan global pour mettre ses pas dans ceux des instances internationales, désormais moins obtuses sur l’usage de la plante. Sur la table du gouvernement depuis une semaine : le projet de loi 13-22, “relatif à l’usage légal du cannabis”, porté par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Le texte vise à permettre aux agriculteurs, dans un cadre légal et réglementé, de cultiver le cannabis pour la production de médicaments, de produits de parapharmacie ou d’agroalimentaire et, éventuellement, des applications industrielles. Il n’en fallait pas plus…