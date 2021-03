Karim Ziad: “Un pays sans culture est un pays en guerre”

Smyet bak ?

Mustapha.

Smyet mok ?

Malika.

Nimirou d’la carte ?

Je n’ai pas de carte d’identité marocaine !

Vous venez de participer au dernier tube de Saad Lamjarred. Comment s’est passée la collaboration avec lui ?

Je joue avec Saad dans son groupe depuis quelque temps. Il a écouté un morceau que j’avais fait avec des Houariate, il a adoré ce titre et m’a proposé de reproduire le même procédé. Il aime beaucoup le répertoire houari. Ça s’est fait très vite, le clip a été bouclé en cinq jours, j’ai enregistré avec les Houariate à Marrakech, Saad à Paris, le bassiste Michel Alibo à Paris aussi, et le joueur de ribab Aziz Ozouss à Agadir. On a fait ça par transfert de fichiers via Internet et via Zoom.

Le fait que Saad Lamjarred ait des démêlés avec la justice pour des affaires d’agression sexuelle ne vous a pas dérangé?

« ça concerne la vie privée de Saad Lamjarred. Moi je fais de la musique, avec un musicien” Karim Ziad

Je n’ai pas…