Abderrahim Bouazza : “Il faudrait aussi mettre fin aux plaintes contre X, système qui conduit en prison des cultivateurs de kif”

Q uelle première lecture faites-vous du projet de loi discuté en Conseil de gouvernement ?

En tant qu’élu local, qu’attendez-vous de ce projet de loi ?

Nos craintes sont liées à la fixation des zones autorisées à cultiver le kif. Je milite pour que l’on se limite à la zone historique. Se posera aussi la question de la fixation du prix. Les laboratoires, en voulant acheter légalement, demanderont une certaine qualité définie par le type d’irrigation et de composition du sol. Ceci fait que la qualité d’une tonne peut varier d’une zone à l’autre. Or, aujourd’hui, le cultivateur se soucie en premier lieu du maigre pécule qu’il va pouvoir en tirer, et pas encore des normes agronomiques.

“On ne peut accepter des solutions imposées par des cabinets d’études à Rabat ou ailleurs” Abderrahim Bouazza

En tant qu’élu, le but est de faire sortir…