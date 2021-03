SpaceX : un prototype de la fusée Starship explose quelques minutes après son atterrissage

Jamais deux sans trois ? Un prototype de la future fusée géante Starship de la société SpaceX, dont deux précédents exemplaires s’étaient écrasés dans d’énormes boules de feu à l’atterrissage, a cette fois réussi à se poser en un morceau mercredi au Texas… avant d’exploser au sol quelques minutes plus tard.

“Starship SN10 a atterri en un seul morceau !”, a réagi dans un tweet, une heure après l’explosion, le fondateur de SpaceX, Elon Musk.

“L’équipe SpaceX fait du super boulot ! Un jour, la véritable mesure du succès sera le fait que les vols Starship seront devenus banals”, a ajouté le fantasque milliardaire dans un second tweet.

SpaceX team is doing great work! One day, the true measure of success will be that Starship flights are commonplace.

