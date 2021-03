Obésité : une maladie qui ne connaît pas la crise

Le surpoids et l’obésité se définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. C’est grâce à l’indice de masse corporelle (IMC), qui est une mesure simple du poids par rapport à la taille, qu’on identifie une personne obèse. L’on est considéré comme obèse en tant qu’adulte quand l’IMC est supérieur ou égal à 30. Si ce phénomène a longtemps été considéré comme un problème de pays riches qui surconsomment, une étude de la Banque mondiale publiée en janvier 2020 démontre qu’en réalité, plus de 70 % des 2 milliards de personnes en surcharge pondérale vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Ainsi, une étude menée par le ministère de la Santé en 2019 démontre que plus de 20 % de la population marocaine est…