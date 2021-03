Jaâfar Heikel : “Le Covid long est un phénomène qui reste rare”

TelQuel : Quels sont les symptômes du Covid long et comment évoluent-ils ?

D’abord, je suis un peu étonné qu’on utilise ce terme de Covid long. On devrait plutôt utiliser le terme “séquelles” ou “histoire naturelle différente”. La symptomatologie de base est la même que d’autres maladies virales comme la grippe : fièvre, courbatures, maux de tête… D’autres symptômes ont cependant été constatés avec le Covid-19, liés à une atteinte pulmonaire, comme la dyspnée (incapacité à bien respirer), et des lésions possiblement cardiaques, hépatiques, rénales, voire neurologiques. Cela fait partie du tableau de ce qu’on appelle “l’histoire naturelle” du Covid-19. 85 % des gens atteints évoluent avec des symptômes légers, et le reste avec des…