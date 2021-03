Sahara : les dessous de la lettre de 250 personnalités politiques adressée à Joe Biden

Un soutien qui tombe à pic. Quelques jours seulement avant que les indépendantistes du Polisario ne s’apprêtent à célébrer le 45e anniversaire d’une indépendance autodéclarée, voici que les soutiens du Maroc font front. Le 26 février, près de 250 personnalités politiques issues de 25 pays à travers l’Europe et l’Amérique latine signaient une lettre adressée au président américain Joe Biden dans laquelle ils affichent leur soutien à la décision prise par son prédécesseur de reconnaître la marocanité du Sahara et de soutenir le plan d’autonomie marocain dans le cadre de la résolution politique du conflit par l’ONU. Et ce au moment où le Polisario dénonce la politique des Nations unies, qu’elle accuse de favoritisme envers le Maroc.

“Le Maroc n’aurait pas pu faire ce qu’il a fait sans le soutien de la communauté internationale, le soutien de l’ONU, du Conseil de…