Paiement mobile : la fin du cash n’est pas pour demain

Depuis quelques années, un nouveau mode de paiement tente d’émerger : le paiement mobile, un instrument simple, rapide et sécurisé qui s’impose comme moyen de lutte contre la circulation du cash et les disparités d’accès aux services financiers. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Maroc est de 131 %, contre un taux de bancarisation de 78 %, d’après les dernières données de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications et de Bank Al-Maghrib. Même si le nombre de porte-monnaie électroniques (ou m-wallets) a dépassé 1,5 million à ce jour, le nombre d’opérations inter-opérées effectuées dans le pays demeure encore faible avec près de 20.000 opérations, selon les statistiques du gestionnaire du Switch mobile au Maroc, HPS. Un retard certain comparé à d’autres pays en Afrique, notamment le Kenya qui a réussi en quelques années à s’imposer comme leader mondial du mobile payment.

Selon les dernières données…