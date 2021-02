Pelé, l'émouvant docu sur le cireur de chaussures devenu mythe du football

Les réalisateurs David Tryhorn et Ben Nicholas signent un documentaire intimiste sur Pelé, le roi du football. Une œuvre d’une rare tendresse.

Passements de jambe. Coups de tête magiques. Tentatives de tir depuis le milieu du terrain. 1283 buts. Trois Coupes du Monde. Toutes ces inventions et exploits sont signés par un seul homme. Bien avant Maradona, Cruyff, Ronaldinho, Zidane ou encore Messi et Ronaldo. C’est grâce à lui que le football est passé du statut de discipline sportive à celui d’art savouré et courtisé par la population mondiale. Avant lui, le Brésil était considéré comme une sélection de seconde zone n’ayant qu’un rôle de figurant dans la Coupe du Monde. Ce génie porte un nom : Pelé. Pourtant, rien n’était gagné d’avance. Cet homme a inscrit sa légende petit à petit et dans une équipe mineure. Le FC Santos.

Il considérait le football comme une partie de plaisir, un loisir. Rien de plus….