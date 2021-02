Dans la bibliothèque de Jean Zaganiaris

Professeur de philosophie au lycée Descartes de Rabat, auteur de ‘Un Printemps de désirs’ (éd. La Croisée des chemins, 2014), Jean Zaganiaris vient de publier un nouveau roman, ‘Adam Bofary’ (éd. Onze).

1. L’être et le néant, de Jean-Paul Sartre

2. Ce qui fait une vie : essai sur la violence, la guerre et le deuil, de Judith Butler

“C’est un grand livre de conceptualisation philosophique. Sartre dit que l’on est condamné à être libre, c’est-à-dire faire des choix entre les possibles qui s’offrent à nous et à les assumer. S’il était vivant aujourd’hui, il dirait que l’on n’a jamais été aussi libre que sous la pandémie de Covid-19, libre de choisir entre la prudence et le souci de l’autre ou l’insouciance, voire l’inconscience et l’égoïsme. Sartre a énormément inspiré mon nouveau roman.”

