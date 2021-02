Elections : peut-on éviter un taux record d’abstention cette année ?  

L’année 2021 pourrait connaître un taux record d’abstention. C’est le ressenti commun des différents représentants de partis politiques au Maroc. Historiquement, le taux de participation dans les élections législatives n’a jamais été flatteur depuis le début du siècle : 51,6 % en 2002, 37 % en 2007, 45,4 % en 2011 et 42,29 % lors des dernières élections de 2016. Il est cependant toujours possible d’éviter un scénario record cette année malgré le contexte de la pandémie et de la rupture de confiance de la population envers les partis politiques. TelQuel a sondé des politiques et observateurs pour avoir leur avis.

La baisse de la participation, une tendance mondiale

David Goeury, membre du think tank Tafra, estime que toutes les démocraties du monde observent une tendance baissière…