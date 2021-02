Le Maroc suspend également ses liaisons aériennes avec l'Allemagne et les Pays-Bas

Après la Turquie et la Suisse, le Maroc a suspendu ses vols à destination et en provenance d’Allemagne et des Pays-Bas, et ce dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

L’annonce a été faite, lundi 22 février au soir sur les réseaux sociaux, par les ambassades des pays concernés. Cette suspension prend effet dès ce mardi 23 février pour au moins quinze jours.

À noter qu’il n’est pas possible non plus pour les voyageurs résidant en Allemagne et aux Pays-Bas d’entrer au Maroc via un pays tiers. Il est cependant toujours possible pour les voyageurs allemands et néerlandais de quitter le Maroc via des pays tiers, précise l’ambassade d’Allemagne.

