Imane Zaoui, DG de Nestlé Maroc : “La station solaire a nécessité un investissement de plus de 12 millions de dirhams”

Après un effort étatique considérable dans la construction de stations solaires à Ouarzazate, le secteur privé prend le relais. Nestlé Maroc a en effet inauguré une station solaire privée au cœur de son usine d’El Jadida. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah et du chairman et CEO de Nestlé Moyen-Orient et Afrique du Nord, Rémy Ejel. Pour comprendre l’enjeu derrière la construction de cette station et la stratégie globale de la multinationale suisse dans la promotion de l’énergie verte, nous avons interrogé Imane Zaoui, directrice générale de Nestlé Maroc.

TelQuel : Il s’agit de la première station solaire privée au Maroc. Qu’est-ce qui explique que Nestlé soit la première multinationale basée au Maroc à franchir le cap ?

Imane Zaoui : Nestlé a été parmi les premières multinationales…