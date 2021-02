Covid-19 : Face au variant britannique, le Maroc pare au plus pressé

Ce week-end, le variant anglais a été détecté sur 21 nouvelles personnes au Maroc, portant le nombre de cas touchés jusque-là à 24. Des chiffres pour l'heure encore dérisoires mais qui pourraient augmenter face à une souche bien plus contagieuse et qu'il faut savoir repérer en amont via la technique du séquençage.

Par Mehdi Mahmoud