Penguin Bloom : Naomi Watts et l’oiseau guérisseur

Sam Bloom est une infirmière aimante et passionnée de surf. Elle avait rencontré l’amour de sa vie avec qui elle s’est mariée et a eu trois enfants. Une vie stable et heureuse. Tout bascule lors d’un voyage en Thaïlande, où Sam tombe du premier étage de leur maison de vacances. Après le passage à l’hôpital, le diagnostic est donné : elle est paralysée de la poitrine jusqu’aux jambes. Le drame absolu pour cet être plein d’enthousiasme. Sam doit désormais faire face à son propre démon : l’immobilité. Le film nous donne à voir une autre facette du personnage : elle est désormais dépressive, haineuse, désagréable et provocatrice. Malgré les efforts de sa famille pour la soutenir, rien n’y fait. Elle ne veut plus rien de cette vie qu’elle aimait pourtant du plus profond de son être.

L’oiseau sauveur

Mais un miracle va se produire. Une pie, trouvée par la fille de Sam, va s’installer…