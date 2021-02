Mohamed El Mernissi regarde la société sous l’œil du droit

Fin 2019, Mohamed El Mernissi, assisté de sa fille Lamya, avait mis la dernière main à un travail qui couronnait quarante-cinq ans d’une carrière menée à la fois à l’université, où il avait dirigé le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en droit des affaires, et auprès des praticiens du droit des sociétés, à travers son cabinet de conseil.

Mohamed El Mernissi avait aussi été membre du Conseil de la concurrence et avait pris part à plusieurs commissions de réforme de diverses branches du droit. Son Traité marocain de droit des sociétés reflète ce savoir à la fois théorique et pratique et rejoint les rares ouvrages, comme le Gaffiot ou le Bailly, dont le nom de l’auteur se substitue au titre. Didactique et…