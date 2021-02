Dix ans après le 20 février, un sacré rétropédalage ?

Le mouvement a eu un impact, on ne peut pas le nier. Il y a un avant et un après 20 février”, soutient tout de go l’ex-présidente de l’AMDH, Khadija Ryadi. “Les Marocains, eux, ont changé. On l’a vu pendant le Hirak, dans les marches lycéennes, où les slogans du 20 février étaient scandés par des gens qui étaient très jeunes à l’époque, et qui ne l’avaient pas vécu, mais qui l’ont appris par la suite. C’est un héritage, dans le sens où il y a des choses que ce Mouvement a créé et qui sont restées dans les revendications et discours des générations suivantes”, poursuit la militante.

“Si la mobilisation sociale du Mouvement du 20 février s’est affaiblie, son esprit reste encore vivant” Abderrahmane Rachik, sociologue

Un constat partagé par le sociologue Abderrahmane Rachik : “Si…