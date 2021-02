Abderrahmane Rachik : “Les masses urbaines sont moins enthousiastes qu’en 2011”

Q ue dit l’émergence du Mouvement du 20 février du lien entre le citoyen et l’État ?

Depuis la seconde moitié des années 1990, le recours des protestataires à la stratégie de la rue pour faire entendre leurs voix devient de plus en plus fréquent. La politique ne se déroule plus seulement dans les sphères conventionnelles. Elle se fait également dans la rue. C’est dans ce contexte national de protestation sociale pacifique dans l’espace public que le Mouvement du 20 février allait émerger. La protestation sociale ne se limite plus à des revendications matérielles ni à la défense d’anciennes ou de nouvelles valeurs liées au statut de la femme, de la langue et de la culture amazighes, aux droits de l’homme… A partir de 2011, les revendications dans l’espace public…