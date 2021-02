Virus : Pyongyang a tenté de pirater des données de Pfizer, selon les renseignements sud-coréens

Le Service national du renseignement (NIS) “nous a informés de ce que la Corée du Nord avait tenté d’obtenir des technologies comprenant le vaccin et des traitements contre le Covid au moyen d’une cyberattaque pour pirater Pfizer”, a déclaré aux journalistes le député Ha Tae-keung.

Pyongyang a été le premier pays au monde à fermer ses frontières, fin janvier 2020, pour tenter de se protéger de la pandémie qui était apparue en décembre 2019 en Chine voisine et qui a depuis lors déferlé sur l’ensemble de la planète, tuant plus de deux millions de personnes.

Zéro cas ?

Le leader nord-coréen Kim Jong Un affirme que le pays n’a connu aucun cas de contamination par le coronavirus mais des experts estiment que cette affirmation est peu vraisemblable étant donné que la Chine limitrophe est le principal partenaire commercial et soutien de Pyongyang.

La fermeture des frontières a accru la pression sur l’économie nord-coréenne, déjà soumise à des sanctions internationales en raison du programme nucléaire et balistique développé par le régime communiste.

Selon des experts occidentaux, la Corée du Nord dispose d’une armée de plusieurs milliers de pirates informatiques très bien formés qui se sont déjà attaqués à des entreprises, des institutions et des centres de recherche, en particulier en Corée du Sud.

Vol de cryptomonnaies

Pyongyang a aussi dérobé au cours des derniers mois plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies via des attaques informatiques destinées à financer ses programmes nucléaire et balistique interdits, selon un rapport confidentiel de l’ONU publié il y a quelques jours.

La Corée du Nord a fait récemment une demande de vaccins contre le Covid-19

Tout en affirmant être exempte du virus, la Corée du Nord a fait récemment une demande de vaccins contre le Covid-19, dont elle devrait recevoir près de deux millions de doses, selon l’Alliance du vaccin (Gavi), membre du programme onusien Covax qui coordonne la distribution de vaccins aux pays pauvres.

Il s’agit de la première confirmation officielle que Pyongyang a demandé une aide internationale, alors que les infrastructures médicales nord-coréennes sont considérées comme totalement inadéquates pour faire face à une épidémie de grande ampleur.