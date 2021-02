Malcolm & Marie, un couple au bord de la crise de nerfs

Une villa de luxe à Los Angeles. De nuit, Marie et Malcolm y entrent après une soirée mouvementée en émotions. C’était la première du film réalisé par Malcolm. Il est en extase. Il a reçu des louanges. On le compare déjà à Spike Lee et Barry Jenkins. Un verre de scotch à la main, il fait des va-et-vient dans son salon et se laisse aller à un monologue interminable et plein d’autoglorification. Marie est à l’extérieur en train de fumer une cigarette. Elle ne pipe pas mot. Il la saoule.

La scène filmée en plan-séquence dure plus de cinq minutes. Aucun artifice. Nous sommes plongés dans l’atmosphère du film. Ce n’est pas la phase angélique d’un couple…