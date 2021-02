Hicham Ghalbane et Rick Leeuwestein: “La nostalgie d’Al-Andalus s’est transmise de génération en génération”

Après la chute de Grenade en 1492, les juifs et les musulmans d’Al-Andalus sont expulsés d’Espagne suite à la reconquête, par les Rois Catholiques, des territoires de la péninsule ibérique sous domination musulmane depuis plus de huit cents ans.

Un demi-millénaire plus tard, deux jeunes Hollandais, Hicham Ghalbane et Rick Leeuwestein, photographe et chercheur, sont partis sur les traces des descendants de ces communautés chassées de leurs terres, qui portent toujours en eux le traumatisme et la nostalgie d’un patrimoine perdu. Initié en 2015, leur projet Children of Al-Andalus – A lost paradise in Morocco (Les enfants d’Al-Andalus – Un paradis perdu au Maroc), décliné d’abord…