Sahara, Sebta, Melilia et migrants marocains : pourquoi la réunion de haut niveau Maroc-Espagne n’a toujours pas eu lieu

Officiellement, c’est pour des raisons liées au coronavirus que la réunion de haut niveau Maroc-Espagne, initialement prévue le 17 décembre dernier, a été une nouvelle fois reportée. Selon TelQuel Arabi, les diplomaties des deux pays ont tenté d’organiser une nouvelle réunion au mois de février avant de s’accorder sur la date du 24 mars. Cela ne signifie pas pour autant que la tenue de cette prochaine rencontre est certaine. En effet, selon une source diplomatique contactée par TelQuel Arabi, l’organisation de cette rencontre reste tributaire de clarifications attendues du côté espagnol. Côté marocain, on estime notamment que l’Espagne doit afficher une position positive sur le dossier du Sahara, le statut des présides de Sebta et Melilia ainsi que sur des questions relatives à la migration. Du côté de cette source diplomatique, on déplore notamment le fait que l’Espagne cherche à…