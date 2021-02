Vaccination des séniors : entre réserves de la Chine et assurance du Maroc

La décision de rendre un avis favorable à la vaccination des plus de 60 ans avec le vaccin Sinopharm aurait-elle été prise en dépit des mises en garde de la Chine ? Dans la foulée de la décision émise par le Comité scientifique en charge de la stratégie vaccinale, autorisant l’injection des doses du vaccin chinois aux séniors, la fuite d’une note adressée au ministère des Affaires étrangères par l’ambassade de Chine au Maroc interroge sur cette décision. Le document attribué à la représentation chinoise est daté du 3 février et émane de la Direction des affaires asiatiques et de l’Océanie du ministère, dont il porte le tampon du bureau d’ordre. L’ambassade de Chine y appelle les autorités marocaines à une “grande prudence”…