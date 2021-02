Le long chemin vers la démocratisation du crowdfunding au Maroc

A mi-chemin entre le micro-crédit et le capital-risque, le crowdfunding ou “financement collaboratif” permet de soutenir les porteurs de projets pour réaliser leurs ambitions grâce à la mobilisation d’internautes impliqués via des plateformes de financement participatif. Un mécanisme qui permet de rassembler une communauté de clients ou d’investisseurs autour d’un projet, d’une entreprise ou d’une cause pour en assurer le financement à travers la récolte de fonds. Le crowdfunding revêt différentes formes, pour s’adresser à tous types de porteurs de projet à travers notamment le don, le prêt ou la souscription de titres.Un entrepreneur peut ainsi lancer une campagne de préventes pour tester son produit, pour lever des fonds en capital auprès d’investisseurs particuliers ou lancer une campagne de…