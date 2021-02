500.000 doses du vaccin Sinopharm attendues pour le 16 février

Selon TelQuel Arabi, le deuxième lot des vaccins Sinopharm devrait être réceptionné le 16 février prochain. D’après la même source, ce lot sera composé de 500.000 doses (soit 250.000 vaccins).

D’autres sources consultées par TelQuel Arabi affirment que le deuxième lot du vaccin AstraZeneca devrait être reçu courant semaine prochaine, ou au maximum la semaine d’après.

La campagne de vaccination continue

Selon nos confrères, des instructions strictes ont été données de ne pas interrompre la campagne de vaccination.

Le Maroc a réceptionné jusqu’à aujourd’hui deux millions de doses du vaccin “Covishield” d’AstraZeneca, fabriqué sous licence en Inde, et 500.000 du vaccin chinois, arrivées respectivement les 22 et 27 janvier. Le coup d’envoi de la campagne de vaccination a été donné le 28 janvier, avec l’administration de la première dose du vaccin anti-Covid au roi Mohammed VI, au palais royal de Fès. A aujourd’hui, plus de 408.000 personnes ont déjà été vaccinées.