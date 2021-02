Tayeb Hamdi : “À ce jour, nous savons que ces vaccins sont efficaces face au variant britannique”

Q uels sont les moyens dont dispose le citoyen pour savoir s’il est atteint d’un des variants du Covid-19?

C’est le système de santé qui a besoin de connaître le taux de contamination de la population aux nouveaux variants. Pour le citoyen, cela n’a aucun intérêt, étant donné qu’il s’agit des mêmes symptômes, du même traitement et de la même prise en charge. En revanche, il est important de détecter l’apparition d’un nouveau variant. Au Maroc, en termes de gestion sanitaire épidémiologique, le système de santé a tout intérêt à cerner et freiner les cas infectés par le nouveau variant. Pour cela, on prend quotidiennement des échantillons de l’ensemble des personnes déclarées positives dans la…