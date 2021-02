Rrways : la voix des poètes amazighs itinérants

Lhaj Belaïd, le virtuose et père fondateur. Rkia Talbensirt, la légende vivante. Lahcen Belmouden, meilleur joueur de ribab de sa génération. El Houssin El Baz, poète de la beauté et de l’amour. Brahim Bihtti, le Rrays de Paris. Fatima Tabaamrant et son engagement pour la culture amazighe. Fatima Tihihit Titrit, qui chante l’actualité sociale…

Tous illustrent, par leurs poèmes et leurs chants, l’art de la tirruysa. Brahim El Mazned ne craint pas les travaux d’envergure. Après son anthologie de la aïta, le directeur artistique du festival Timitar et initiateur de la plateforme Visa For Music pour les musiques du Maroc, d’Afrique et du Moyen-Orient s’est lancé dans l’étude de ce pan majeur et de la musique…