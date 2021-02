Diplomatie : Nasser Bourita n’entend pas lâcher Caracas et Juan Guaido

Pour en finir avec les rixes du passé, place aux échanges de bons procédés. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita s’est entretenu, ce jeudi 4 février, avec Juan Guaido, chef de l’opposition vénézuélienne, ex-président de l’Assemblée nationale et qui revendique la présidence par intérim du pays d’Amérique latine, malgré une situation politique tendue. Les deux hommes ont eu une conversation téléphonique portant sur “des questions d’intérêt bilatéral”, d’après un communiqué de l’Assemblée nationale vénézuélienne. L’occasion pour Juan Guaido de réaffirmer son soutien à la démarche marocaine sur ses provinces du Sud, fondée sur une “solution juste, durable et définitive au différend régional”, deux années après un premier témoignage allant dans ce sens. La communication reprend ainsi tous les éléments de langage habituellement usités, évoquant une initiative marocaine comme “la seule solution capable d’apporter stabilité et prospérité à la région”. Une quête…