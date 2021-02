Dans la bibliothèque d’Ibtissame Betty Lachgar

Fondatrice du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (M.A.L.I.), Ibtissame Betty Lachgar présente quatre livres qui l’ont marquée.

1. De la désobéissance civile, de Henry David Thoreau

2. Le dernier jour d’un condamné, de Victor Hugo

“Inspirée par ce livre, une référence en la matière, j’ai fait de la désobéissance civile mon mode d’action. Face à des lois et des pratiques liberticides, souvent sexistes, c’est un refus volontaire et ostensible de s’y soumettre. De façon non violente, c’est un refus d’obéir à une loi inique. La résistance à l’oppression. Ne jamais cautionner les lois et pratiques injustes, les dénoncer et se mettre volontairement en infraction avec elles au nom d’un principe moral supérieur, au risque d’un procès, voire de la prison. Ce qui permet une prise de conscience générale de l’opinion publique.”

