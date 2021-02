Pourquoi Israël est perçu comme le “champion” de la vaccination anti-Covid

Dans la course à la vaccination, Israël est largement en tête du peloton. Au 2 février, l’État hébreu de 9 millions d’habitants, qui enregistre près de 4900 décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie, a administré une première dose de vaccin anti-Covid à plus de 3,2 millions de personnes, soit 37,4 % de sa population. Et 21,4 % ont reçu les deux injections, ce qui signifie que plus d’un Israélien sur cinq est déjà complètement vacciné. On est loin des 2,5 % de personnes vaccinées aux Émirats arabes unis, et des moins de 1 % au Royaume-Uni, les deux pays qui complètent le podium. De quoi braquer les projecteurs internationaux sur cette réussite à l’israélienne.

Doses en stock

Il faut dire qu’Israël a commencé tôt sa campagne de…